Часы на «Доме с часами» остановились в Новосибирске – что случилось, когда запустят

Часы запустят через два дня на «Доме с часами» в Новосибирске

Стрелки на циферблате легендарного Дома с часами в центре Новосибирска остановились утром 4 июля. Что случилось с часами и когда их запустят, узнал Atas.info.

Оказалось, что жильцы дома-памятника на Красном проспекте до звонка журналиста сайта даже не подозревали, что часы на их здании перестали идти. Сейчас они показывают полчетвертого, когда на деле 12-й час дня. «Мы даже не знаем, когда они остановились. Уже приехал мастер, он обнаружил дефект в механизме. Обещает запустить часы через 2 дня», - рассказали Atas.info в ТСЖ «Дома под часами». Знаменитые часы периодически перестают работать - всё-таки им уже более полувека. Но их всегда оперативно стараются починить инженеры.

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