Специалисты МЧС взорвали лед на реке Иня под Новосибирском

Спасатели начали взрывать лед на реках, грозящих ближайшим населённым пунктам в Новосибирской области подтоплением. На днях, 6 апреля, первый подрыв произвели на водоёме Иня.
По словам сотрудников МЧС, русло реки Иня непредсказуемое, а это опасно в паводковый сезон. Ледовую корку подрывают, чтобы исключить затор и подтопление из-за него соседних жилых построек.
Также, до 9 апреля ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка Кочковского района.
"Ситуацию на реках Новосибирской области оценивают 28 стационарных гидропостов. Скоро установят 35 мобильных", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Павел Винаков.
Отмечается, что в числе опасных числятся 4 реки в регионе. Подрывы всех водоёмов завершат в ближайшие дни.