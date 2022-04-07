Специалисты МЧС взорвали лед на реке Иня под Новосибирском

Специалисты МЧС взорвали лед на реке Иня под Новосибирском
Специалисты МЧС взорвали лед на реке Иня под Новосибирском
Сегодня, 06:51ГородФото: ГУ МЧС по НСО
Лед подрывают, чтобы избежать подтопление жилых и дачных домов.

Спасатели начали взрывать лед на реках, грозящих ближайшим населённым пунктам в Новосибирской области подтоплением. На днях, 6 апреля, первый подрыв произвели на водоёме Иня.

По словам сотрудников МЧС, русло реки Иня непредсказуемое, а это опасно в паводковый сезон. Ледовую корку подрывают, чтобы исключить затор и подтопление из-за него соседних жилых построек.

Также, до 9 апреля ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка Кочковского района.

"Ситуацию на реках Новосибирской области оценивают 28 стационарных гидропостов. Скоро установят 35 мобильных", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Павел Винаков.

Отмечается, что в числе опасных числятся 4 реки в регионе. Подрывы всех водоёмов завершат в ближайшие дни.

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