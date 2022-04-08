Монтаж фасада начали на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Рабочие приступили к монтажу каркаса фасада станции метрополитена «Спортивная» в Новосибирске. Об этом сообщает компания ООО «СпецТрансСтрой».
Известно, что для фасада подготовили эффектные панели. Они создадут иллюзию трехмерного пространства.
Сама по себе конструкция уникальная, выполнена из алюминиевого фасадного профиля с лазерной перфорацией решетчатого типа. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Арапов.
Кроме того, проект предусматривает архитектурную подсветку, которая будет отливать светом по ночам. Общая площадь фасадов «Спортивной» - 3 000 кв. метров.
Напомним, ранее сообщалось, что на стене станции «Спортивная» в Новосибирске установят восемь панно с изображение спортсменов. Уже подготовлены каркасы.