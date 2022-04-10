Госэкспертиза забраковала проект реконструкции пл. Лыщинского в Новосибирске

Реконструкция пл. Лыщинского является частью более масштабного и знакового для Новосибирска проекта строительства новой ледовой арены на левом берегу Оби, которую планировалось открыть к отмененному МЧМ-2023 по хоккею. Весь проект строительства состоит из 10 объектов — кроме самого ЛДС: новая станция метро «Спортивная», пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, подъездные автодороги к арене с «проколом» под дамбой Октябрьского моста, изменение транспортных потоков на пл. Лыщинского, благоустройство и проч. В общей сумме затрат, превышающих 22 млрд. рублей стоимость строительства самого дворца составляет примерно половину. На старте проекта он оценивался в 10.5 млрд. рублей. Остальное – стоимость инфраструктуры.