Госэкспертиза забраковала проект реконструкции пл. Лыщинского в Новосибирске

Отрицательное заключение госэкспертизы было дано проекту «Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул.Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул.Блюхера, ул.Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г.Новосибирска» 18 февраля 2022.
Отрицательно заключение дала экспертная организация ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». Официальные результат экспертизы были опубликованы на сайте Единого Государственного Реестра заключений. Объектом экспертизы была проектная документация реконструкции.
Реконструкция пл. Лыщинского является частью более масштабного и знакового для Новосибирска проекта строительства новой ледовой арены на левом берегу Оби, которую планировалось открыть к отмененному МЧМ-2023 по хоккею. Весь проект строительства состоит из 10 объектов — кроме самого ЛДС: новая станция метро «Спортивная», пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, подъездные автодороги к арене с «проколом» под дамбой Октябрьского моста, изменение транспортных потоков на пл. Лыщинского, благоустройство и проч. В общей сумме затрат, превышающих 22 млрд. рублей стоимость строительства самого дворца составляет примерно половину. На старте проекта он оценивался в 10.5 млрд. рублей. Остальное – стоимость инфраструктуры.
Отставание грандиозного строительства от графика давно на слуху. В декабре 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил отставание в полгода. В 2022 году ЛДС активно строится в режиме «строительного подвига».
С вопросом: скажется ли отрицательное заключение госэкспертизы на сроках завершения реконструкции, Атас.инфо обратился в мэрию города Новосибирска.
Застройщиком реконструкции пл. Лыщинского указано МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства». Юрлицо, подготовившее забракованную экспертизой проектную документацию – Муниципальное предприятие города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры».