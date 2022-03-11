Дополнительные ярмарки с низкими ценами откроют в Новосибирске

«В Новосибирске рассматриваются меры для того, чтобы не допустить сбоев в обеспечении продуктами питания и товарами первой необходимости. Для этого мы сегодня рассматриваем такую альтернативную меру как расширение числа субботних и воскресных ярмарок», – заявил мэр Новосибирска.