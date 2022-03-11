Дополнительные ярмарки с низкими ценами откроют в Новосибирске. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть во время «Часа прессы» 11 марта. Торговые точки начнут свою работу по субботам и воскресеньям.
Локоть сообщил, что ярмарки будут являться альтернативным способом поддержки экономики региона. Так, по словам главы города, в Новосибирске продолжает работать оперштаб для поддержания экономики из-за санкций. Специалисты ежедневно проводят мониторинг цен на продукты социальной значимости.
«В Новосибирске рассматриваются меры для того, чтобы не допустить сбоев в обеспечении продуктами питания и товарами первой необходимости. Для этого мы сегодня рассматриваем такую альтернативную меру как расширение числа субботних и воскресных ярмарок», – заявил мэр Новосибирска.
Анатолий Локоть отметил, что на ярмарках цены намного ниже рыночных. Это связано с тем, что власти бесплатно дают площадку без условий аренды.