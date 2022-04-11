Ямочный ремонт начали в Новосибирске 11 апреля

Ямочный ремонт начали в Новосибирске 11 апреля
Ямочный ремонт начали в Новосибирске 11 апреля
Сегодня, 08:38ГородФото: Медиахолдинг1Mi
На этой неделе запустят ещё один асфальтовый завод.

В Новосибирске с понедельника приступили к ямочному ремонту. Об этом сообщил 11 апреля мэр города Анатолий Локоть на заседании при губернаторе региона.

Глава Новосибирска рассказал, что с прошедших выходных начал работу асфальтовый завод. И с понедельника, 11 апреля, в городе развернули ямочный ремонт.

«На этой неделе запускаем ещё один асфальтовый завод. Планируем в связи с этим резкое увеличение ремонтных работ по дорогам города», - добавил мэр Локоть.

Кроме того, в ближайшие дни начнётся ремонт по гарантийным обязательствам подрядных организаций, которые ранее уже проводили эти работы в Новосибирске. Задействованы будут все подрядчики.

Напомни, ранее губернатор Новосибирской области раскритиковал дорожников за ямочный ремонт. Он поручил всем службам разобраться с ситуацией.

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