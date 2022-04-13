Госэкспертиза забраковала поправки в реконструкцию пл. Лыщинского в Новосибирске

Госэкспертиза забраковала поправки в реконструкцию пл. Лыщинского в Новосибирске
Госэкспертиза забраковала поправки в реконструкцию пл. Лыщинского в Новосибирске
Сегодня, 11:51ГородФото: «Новосибирские новости»Надземные переходы отложили на 2-й этап строительства - их пока нет
Отрицательное заключение госэкпертизы получили изменения в проекте реконструкции пл. Лыщинского, которые вносились после уже произведенных работ. В числе изменений: строительство надземных пешеходных переходов отложено на 2-й этап реконструкции. Документацию обещают скорректировать к 30 апреля 2022.

Ситуацию вокруг реконструкции пл. Лыщинского пояснила мэрия Новосибирска 13 апреля 2022. Атас.инфо рассказал, что отрицательное заключение госэкспертизы проекту «Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул.Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул.Блюхера, ул.Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г.Новосибирска» опубликовано на сайте Единого Государственного Реестра заключений.

«Проект реконструкции площади Лыщинского был разработан в 2018 году и получил положительное заключение ГВЭ НСО (экспертиза) в феврале 2019 года, – сообщил директор МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик. – Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта выполнены в полном объеме. Для обеспечения ввода в эксплуатацию необходимо привести в соответствие проектную и рабочую документацию с фактически выполненными работами».

Как сообщает мэрия Новосибирска в официальном Телеграм-канале, появилась необходимость изменения технологических и конструктивных решений, проекта организации строительства. В частности было принято решение о переносе строительства надземных пешеходных переходов через ул. Немировича-Данченко, проспект Маркса, ул. Блюхера на 2-й этап.

Все изменения были внесены в проект, но у экспертов возникли дополнительные вопросы и замечания, которые в установленные сроки не удалось разрешить, в связи с чем и было выдано отрицательное заключение. Теперь проектной организацией МП «МЕТРО МиР» корректировка документации будет завершена до 30 апреля 2022.

Строительство ЛДС - масштабный и знаковый проект для Новосибирска
Фото:nso.ru

Реконструкция пл. Лыщинского является частью более масштабного и знакового для Новосибирска проекта строительства новой ледовой арены на левом берегу Оби, которое существенно отстает от графика. Весь проект состоит из 10 объектов — кроме самого ЛДС: новая станция метро «Спортивная», пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, подъездные автодороги к арене с «проколом» под дамбой Октябрьского моста, изменение транспортных потоков на пл. Лыщинского и проч. Общая сумме затрат превышает 22 млрд. рублей.

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