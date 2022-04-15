В Новосибирске голая женщина прошлась по улице Бурденко

«Плохо вы поступили - сфоткали, выложили. Стыд вам и позор. Вы за неё подумали своими мыслями - закладка, наркоманка и так далее. Что за люд? Помочь надо было, вызвать такси, довезти куда попросит, одеть хоть как-то, снять куртку свою и накинуть на неё. Может её пьяный муж выгнал, избил ещё, может ещё что-то», - написали комментаторы.