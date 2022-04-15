В Новосибирске голая женщина прошлась по улице Бурденко

В Новосибирске на улице заметили голую женщину. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Отмечается, что обнажённую сибирячку заметили сегодня, 15 апреля в Кировском районе. Женщина шла без одежды и босиком по улице Бурденко.
«Весна, солнышко припекает. Вот такая горячая девушка была замечена на улице Бурденко», - написал автор записи.
В комментариях новосибирцы разделились на два лагеря: одни предположили, что девушка была под наркотическими веществами, а другие осудили автора поста, который рассказал об этом «всему свету».
«Плохо вы поступили - сфоткали, выложили. Стыд вам и позор. Вы за неё подумали своими мыслями - закладка, наркоманка и так далее. Что за люд? Помочь надо было, вызвать такси, довезти куда попросит, одеть хоть как-то, снять куртку свою и накинуть на неё. Может её пьяный муж выгнал, избил ещё, может ещё что-то», - написали комментаторы.
Ранее Сиб.фм составил карту мест, где чаще всего в Новосибирске можно встретить голых людей. Так, новосибирцы без одежды появляются во многих неожиданных местах: одни полностью обнажённые ждут автобус на остановке, другие прогуливаются в центре города, тем самым пугая прохожих.