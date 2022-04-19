Из-за чего началась забастовка водителей мусоровозов в Новосибирске

Днем 19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н» вышли на забастовку в Новосибирске. С их слов, виной всему нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей. Эксперты назвали возможную причину забастовки в разговоре с Atas.info.

Обстановку и вероятную причину забастовки Atas.info назвал бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области и руководить регионального «мусорного» оператора «Оператора Эко-Сфера» Владимир Булычев. «Все проблемы кроются в деньгах. Я думаю им не платят зарплату, а если и платят, то мало. В среднем водители мусоровозов должны получать от 60 тысяч рублей, а у них я думаю только 25 тысяч. Если уже несколько дней не вывозят мусор, значит не зарабатывают. Однако точной причины забастовки я не знаю. Сейчас на месте находятся власти – они пытаются всё уладить», - сказал Владимир Булычев. По мнению общественника Владимира Кириллова, мы наблюдаем экономическое преступление в отношении местных предпринимателей. Перевозчики по ряду причин не смогут исполнять свои лизинговые обязательства по новым автомобилям. О приостановке работы мусоровывозящая компания «Артика Сити» объявила в конце недели. Сообщалось, что из-за «затянувшегося кризиса» с 20 апреля выезды на уборку мусора прекратятся в Новосибирске. В компании также добавляли, что с 2020 года по договору вывозом отходов занималась компания «Эко Транс-Н». У неё нет автопарка, а технику брали в аренду. А в конце прошлой неделе арендодатели получили уведомление о том, что «Эко Транс-Н» не будет выполнять свои обязательства, так как необходимо оплатить прибыль ГК ВИС, учредителю «Экология-Новосибирск».

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