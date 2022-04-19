На забастовку вышли сотни водителей мусоровозов в Новосибирске

На забастовку вышли сотни водителей мусоровозов в Новосибирске
На забастовку вышли сотни водителей мусоровозов в Новосибирске
Сегодня, 13:11ГородФото: АСТ-54
В забастовке участвуют порядка 300 человек.

Днем 19 апреля 2022 года в Новосибирске началась забастовка водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н». Причиной стало нарушение трудовых договоров и нехватка автомобилей.

По данным очевидцев с паблика «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», в забастовке участвуют порядка 300 человек. Из них 56 водителей мусоровозов.

На днях мусоровывозящая компания «Артика Сити» объявила о приостановке работы с 20 апреля в связи с затянувшимся кризисом. «Эко Транс-Н» приостановил сбор и транспортировку на завод раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченево.

Ещё в минувшую субботу свыше 80 машин не вышли на сбор отходов в Новосибирске и области. Оказалось, что им не хватило техники для работы.

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