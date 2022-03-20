В Заельцовском районе уберут свалку за 500 тысяч для создания парка в Новосибирске. Об этом проинформировали на сайте государственных закупок.
Городские власти потратят полмиллиона рублей на ликвидацию свалки недалеко от домов на улице Кавалерийская. Там построят парк в 100 тысяч квадратных метров.
На сайте Госзакупок уточнили, что из общей суммы 405 тысяч рублей уйдут на вывоз и размещение мусора. Еще 15 тысяч направят на ручной сбор отходов. А 80 тысяч уйдут на вывоз мусора специальной техникой. Все денежные средства выделят из бюджета Новосибирска.
Определят победителя аукциона 28 марта 2022 года. Подрядчик должен приступить к выполнению работ 15 апреля. Завершить уборку мусора необходимо к сентябрю текущего года.