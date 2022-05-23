ГИБДД штрафует самокатчиков в Новосибирске – выясняем какие мощности у Urent и Whoosh

«Мэрия делал экспертизу наших самокатов и заключила, что они мощнее необходимого. Ссылаясь на ПДД – электросамокаты стали мопедами. При этом, по регламенту таможенного союза важна и скорость (ограничение до 25 км/ч) и мощность. По документам при ввозе в Россию наши самокаты не были признаны транспортным средством (поскольку у них мощность и скорость ниже этих пороговых значений) - поэтому на них не нужны права и шлемы. Пользователям мы будем помогать обжаловать штрафы», - пояснили журналисту в фирме «Юрент».