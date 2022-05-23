ГИБДД штрафует самокатчиков в Новосибирске – выясняем какие мощности у Urent и Whoosh

Самокатчики уже давно тревожат автомобилистов и обычных пешеходов. Горожане часто высказываются, что подобный транспорт угрожает их жизни – их пугает высокая скорость, и не регламентированные правила дорожного движения для электросамокатов.
На минувших выходных в Новосибирске за самокатчиков взялись инспекторы ДПС. При этом «досталось» именно пользователям сиреневых (Urent). Их останавливали и штрафовали на 1000 рублей.
Источник, знакомы с ситуацией объяснил, что у самокатов Urent замеры показали превышение допустимой мощности 250 Вт. Это приравнивает пешеходный транспорт к мопедам и нужна соответствующая категория водительских прав. А вот у средств сервиса Whoosh нарушений не выявили.
Какие мощность у электросамокатов от производителя Whoosh и Urent
Новосибирцы катаются по мегаполису на моделях OKAI es100 кикшеринговой компании Urent. Из документации характеристик следует, что мощность данной модели 240 Вт, максимальная скорость – 21 км/ч, проехать на одном заряде можно до 30 километров.
Сервис Whoosh использует модификации элетросамокатов Ninebot: max и max plus. Согласно спецификации из магазинов техники, они разгоняются до 60 км/ч и имеют мощность от производителя 350 кВт.
В 2021 году мэрия Новосибирска подписала с Urent и Whoosh соглашение, по которому на электросамокатах запрещается превышать скорость от 15 км/ч на тротуарах, во дворах и парках. Немного разгоняться можно лишь на велодорожках. А вот про мощность уличного транспорта ничего не разглашалось. Однако точно известно, что согласно законодательству, средство передвижения мощностью в +250 Вт – это мопед.
Что говорят представители кикшеринга:
«Мэрия делал экспертизу наших самокатов и заключила, что они мощнее необходимого. Ссылаясь на ПДД – электросамокаты стали мопедами. При этом, по регламенту таможенного союза важна и скорость (ограничение до 25 км/ч) и мощность. По документам при ввозе в Россию наши самокаты не были признаны транспортным средством (поскольку у них мощность и скорость ниже этих пороговых значений) - поэтому на них не нужны права и шлемы. Пользователям мы будем помогать обжаловать штрафы», - пояснили журналисту в фирме «Юрент».
Представители Whoosh отметили, что их электросамокаты Ninebot изготавливаются под заказ. В числе специальных требований: брендирование и окраска, ограничение максимальной скорости, ограничение мощности двигателя.
«Соответствие технических характеристик подтверждено экспертизой от компании "Бюро независимых экспертиз", сертифицированной для проведения технического освидетельствования. По информации инженеров сервиса, максимальная потребляема мощность электродвигателя в режиме длительной нагрузки составляет 143,4 кВт, а механическая – 133,36 кВт. На этих основаниях наши самокаты не останавливали сотрудники ГИБДД», - ответили в компании Whoosh.
Редакция Atas.info направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой объяснить правомерность штрафов для пешеходов на самокатах. А также о том, как проводили замеры мощности транспорта.
Напомним, неделю назад между кикшерингом Urent и властями Новосибирска возникли разногласия по поводу несогласованных парковок электросамокатов. Конфликт разгорелся до такой степени, что чиновники заявили об избиениях во время рейдов. С их слов травмы наносили им представители сервисов проката. В свою очередь последние также сообщили о подобном рукоприкладстве. Редакция «Атас.инфо» следит за развитием событий.