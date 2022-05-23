Инспекторы ДПС начали останавливать самокаты Urent в Новосибирске

Инспекторы ДПС начали останавливать самокаты Urent в Новосибирске
Инспекторы ДПС начали останавливать самокаты Urent в Новосибирске
Сегодня, 10:35ГородФото: atas.info
Пользователи электросамокатов Urent пожаловались, что их останавливали сотрудники ГИБДД на этих выходных в Новосибирске за якобы превышение мощности 250 вт. Ситуацию назвал саботажем в разговоре с Atas.info источник, знакомы с ситуацией.

Госавтоинспекторы тормозили самокатчиков на марафоне «ЗаБег» в Новосибирске 22 мая. Это касалось лишь транспортных средств компании Urent, которая являлась партнером акции.

«Пользователям объясняли, что эти самокаты превышают мощность 250 кВт. Якобы другие, желтые (кикшеринга Whoosh), нет. При этом к марафону создавалась рабочая группу, Юрент договорился о работе на забеге, а тут такое…», - сообщил собеседник.

Источник, знакомы с ситуацией добавил, что согласно закону, транспортным средством не является устройство со скоростью не более 25 км/ч. Кикшеринги её ограничили и соблюдают эти нормы. Также максимальная мощность самокатов Urent не превышает 250 кВт – это не приравнивает их к мопедам.

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