Осенью 2022 года отремонтируют трассу Томск – Новосибирск – ремонт оценили в 319 млн

Осенью 2022 года отремонтируют трассу Томск – Новосибирск – ремонт оценили в 319 млн
Осенью 2022 года отремонтируют трассу Томск – Новосибирск – ремонт оценили в 319 млн
Вчера, 10:50ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Трассу Томск – Новосибирск отремонтируют за 319 миллионов рублей

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) объявило конкурс на ремонт трассы Томск – Колывань – Новосибирск. Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок.

Из документации следует, что подрядчик должен восстановить 7,7 км дороги. На ремонт выделили 319 млн рублей. Победитель конкурса выполнит подготовительные работы, обустройство участка, установит ограничивающие знаки.

Кроме того, подрядчик проведёт фрезерование старого покрытия, уложит выравнивающий слой и асфальтобетон. В завершении ремонта нужно будет укрепить обочины, поставить новые барьеры ограждения, дорожные знаки и нанести разметку на дорогу.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июля 2022 года. Дата завершения ремонта – 1 ноября 2022 года.

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