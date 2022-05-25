Крысы атакуют новосибирцев: число жалоб выросло в мае из-за мусорного коллапса

Крысы покусали 5 жителей Новосибирска за май 2022 года

Нашествие крыс тревожит жителей многоэтажных домов в Новосибирске из-за мусорного коллапса в мае 2022 года. Жалобы об этом в 5 раз участились за месяц в мэрию и Роспотребнадзор.

Несколько обращения по поводу нападения крыс фиксировали от жителей улиц Линейная, 31/3, Бурденко, 10, Каунасская, 4. С февраля по апрель специалисты приняли 21 жалобу – это в 4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, 5 заявлений были связаны с укусами грызунов. Рост случаев специалисты Роспотребнадзора связывают с проблемами вывоза мусора в Новосибирске, которые возникли в апреле. Сейчас обслуживающим жилые дома организациям выписывают предостережения о недопустимости нарушения требований по выгрузке ТКО и дезинфекции. По этому случаю, в скором времени проведут заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при мэрии города, пишет НГС. Также в Управлении жильцам советовали обращаться из-за крыс и мышей в УК дома, чтобы они провели обработку мест обитания грызунов. Если это не поможет, никто не помешает довести проблему до суда. Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на активность летучих мышей в мае. Специалист рассказал Atas.info, как её поймать, если залетела в квартиру.

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