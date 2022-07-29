Бомбоубежища в Новосибирске пришли в негодность – укрытиям требуется ремонт

Бомбоубежища в Новосибирске пришли в негодность – укрытиям требуется ремонт
Бомбоубежища в Новосибирске пришли в негодность – укрытиям требуется ремонт
Вчера, 09:43ГородФото: pixabay.com

В Новосибирске отремонтируют два бомбоубежища на улице Аэропорт

Мэрия Новосибирска планирует отремонтировать два защитных сооружения гражданской обороны. Сейчас муниципалитет в поисках подрядчиков.

Сами помещения находятся в подвалах жилых домов на улице Аэропорт. Первое в доме №21, а второе в доме №4.

Каждое из бомбоубежищ отремонтирует за 375 и 371 млн рублей. Подрядчики обновят стены, потолки, поменяют двери, починят раковины и унитазы, а также сделают электропроводку и освещение.

Известно, что в Новосибирске на учёте состоит 380 защитных сооружений городской обороны. Из них 283 считаются убежищами, одно - противорадиационным убежищем, ещё 96 сооружений - укрытиями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске отремонтируют два бомбоубежища, которые расположены в доме №30 на Красном проспекте. Работы оценили в 884 тысяч рублей

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