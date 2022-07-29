Бомбоубежища в Новосибирске пришли в негодность – укрытиям требуется ремонт

Сами помещения находятся в подвалах жилых домов на улице Аэропорт. Первое в доме №21, а второе в доме №4.
Каждое из бомбоубежищ отремонтирует за 375 и 371 млн рублей. Подрядчики обновят стены, потолки, поменяют двери, починят раковины и унитазы, а также сделают электропроводку и освещение.
Известно, что в Новосибирске на учёте состоит 380 защитных сооружений городской обороны. Из них 283 считаются убежищами, одно - противорадиационным убежищем, ещё 96 сооружений - укрытиями.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске отремонтируют два бомбоубежища, которые расположены в доме №30 на Красном проспекте. Работы оценили в 884 тысяч рублей