Замминистра транспорта Ставицкого и главу ТУАД Чуманова начали судить в Новосибирске

По данным районного суда, уголовное дело поступило в отношении Ставицкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ, и начальника ГКУ НО "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области", который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290, частью 2 статьи 290, частью 3 статьи 159, частью 6 статьи 290, частью 4 статьи 160 УК РФ.
В судебный зал заседаний Ставицкий и Чуманов пришли без наручников – они оба находятся под домашним арестом. При этом у одного из них прямо в зале даже сработало устройство связи с инспектором ГУФСИН.
Чиновник свою вину полностью отрицает – ему вменяют эпизод с присвоением автомобиля, который ТУАД предоставил ему в пользование – сумма ущерба оценивается в 600 тысяч рублей.
При этом Чуманов признал только мошенничество в эпизоде взяткой в 5 млн рублей – он заявил, что это был обман подрядчиков, а сумма была лишь в 900 тысяч рублей, пишет Сиб.фм.
Напомним, экс-чиновник находился под арестом с марта 2021 года. Сергея Ставицкого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, заместитель получил более 1,5 млн рублей от начальника ТУАДа Михаила Чуманова. Взятка позволяла Чуманову иметь надбавки к зарплате, а также постоянное финансирование контрактов.