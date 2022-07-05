Прорабу дали год условки за смерть рабочего на стройке в Новосибирске

Прорабу дали год условки за смерть рабочего на стройке в Новосибирске
Прорабу дали год условки за смерть рабочего на стройке в Новосибирске
Вчера, 11:29КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

Суд вынес приговор за смертельное падение рабочего в Новосибирске

Новосибирский суд озвучил приговор 33-летнему производителю работ ООО «ТехСтрой 2000». Его привлекли к ответственности за смертельный случай на стройке, передают в СУ СК.

Трагедия произошла 14 февраля этого года. Во время строительных работ 53-летний электрослесарь упал с высоты. По данным следствия, мужчина находился на 3 этаже и шел по не ограждённым элементам без страховки. В итоге тот потерял равновесие и упал с 7-метровой высоты на бетон.

Выяснилось, что на стройплощадке нарушены правила безопасности, за которую отвечал прораб. Его обвинили по статье: нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил обвиняемому 33-летнему мужчине 1,6 год лишения свободы условно.

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