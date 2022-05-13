Стало известно, как погиб младенец обнаруженный на мусорной свалке в Новосибирске

Тогда на место сразу же вызвали полицейских. Труп лежал среди очистков от картошки. До сих пор идет розыск матери девочки. На нее возбуждено дело по статье «Убийство». Выяснить, кому принадлежал этот мусор не просто, потому что за час на полигон заезжают около 20 машин с отходами со всех районов города, пишет Сиб.фм.