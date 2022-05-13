Стало известно, как погиб младенец обнаруженный на мусорной свалке в Новосибирске

Стало известно, как погиб младенец обнаруженный на мусорной свалке в Новосибирске
Стало известно, как погиб младенец обнаруженный на мусорной свалке в Новосибирске
Сегодня, 11:51КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Труп новорожденной обнаружили работники полигона 6 мая 2022 года. Как тело мертвой девочки попало на мусорную свалку в Новосибирске - выяснили следователи.

Тело младенца нашли 6 мая 2022 года на Гусинобродской свалке в Новосибирске. Как рассказал замдиректора полигона Александр Демешов, мертвую новорожденную девочку заметил рабочий около 8 часов утра. Мужчина обратил внимание на лежащий среди отходов мусорный пакет, в котором находился ребенок в полотенце. Сначала рабочий подумал, что это кукла, но затем убедился, что это младенец.

Тогда на место сразу же вызвали полицейских. Труп лежал среди очистков от картошки. До сих пор идет розыск матери девочки. На нее возбуждено дело по статье «Убийство». Выяснить, кому принадлежал этот мусор не просто, потому что за час на полигон заезжают около 20 машин с отходами со всех районов города, пишет Сиб.фм.

Единственную зацепку, которую обнаружили правоохранители, это то, что в мусоре лежали ветки от деревьев. Значит отходы были доставлены из частного сектора. Подробности продолжают устанавливать следователи.

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