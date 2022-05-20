Браконьер из Новосибирска выловил 20 килограмм рыбы при помощи сети

Браконьер из Новосибирска выловил 20 килограмм рыбы при помощи сети
Браконьер из Новосибирска выловил 20 килограмм рыбы при помощи сети
Вчера, 13:53КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Полицейские поймали рыбака из Новосибирска, который выловил при помощи сети 20 килограмм рыбы в реке Обь.

В управлении на транспорте МВД России по СФО уточнили, что 48-летний мужчина был задержан на правом берегу реки Обь, когда ловил рыбу сетью на надувной лодке – он так смог поймать более 100 экземпляров рыбы. Рыбак причинил ущерб на сумму почти в 70 тысяч рублей.

Он оказался не одним браконьером за небольшой период времени – с весны таких было выявлено 28 человек, на которых завели 2 дела за незаконную добычу с причинение крупного ущерба, а также 5 уголовных дел за ловлю рыбы в местах нереста.

При этом еще 21 рыбак проходит по административному дело за нарушение правил рыболовства.

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