Браконьер из Новосибирска выловил 20 килограмм рыбы при помощи сети

В управлении на транспорте МВД России по СФО уточнили, что 48-летний мужчина был задержан на правом берегу реки Обь, когда ловил рыбу сетью на надувной лодке – он так смог поймать более 100 экземпляров рыбы. Рыбак причинил ущерб на сумму почти в 70 тысяч рублей.
Он оказался не одним браконьером за небольшой период времени – с весны таких было выявлено 28 человек, на которых завели 2 дела за незаконную добычу с причинение крупного ущерба, а также 5 уголовных дел за ловлю рыбы в местах нереста.
При этом еще 21 рыбак проходит по административному дело за нарушение правил рыболовства.