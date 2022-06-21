Возили по городу и угрожали: молодые парни из Новосибирска выбивали деньги из друзей

Завершилось расследование уголовного дела по факту вымогательства и похищения человека по предварительному сговору с применением оружия. По данным следствия, у дома на улице Богдана Хмельницкого 20 и 21-летние новосибирцы силой затолкали в машину своего 22-летнего знакомого. Потерпевшего возили по городу, били, угрожали пистолетом и учебной гранатой и требовали большую сумму денег – 350 тысяч рублей.
Кроме того, в автомобиле сидел 18-летний молодой человек. Он сел в машину в добровольном порядке, однако в салоне злоумышленники также требовали с него 20 тысяч рублей. Одному из потерпевших удалось дозвониться до родственников, которые и вызвали сотрудников полиции.
Двое похитителей были арестованы. Свою вину в преступлении они не признавали и изначально отказывались от дачи показаний. Теперь уголовное дело рассмотрит новосибирский суд.