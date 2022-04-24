Школьник нашел останки двух новорожденных в Новосибирской области

В селе Шагалово Новосибирской области 13-летний подросток обнаружил скелетированные останки двух новорожденных. Правоохранители назначили экспертизы и начали поверку обстоятельств гибели детей.
Школьник наткнулся на тела младенцев, когда собирал в одном заброшенном доме металлолом. Эту информацию подтвердили в администрации Шагаловского сельсовета. По их информации, дети доношенные – это близнецы, пишет «КП-Новосибирск».
Местные жители села Шагалово не могут предположить, как скелеты оказались в том доме. Также они не знают, кто бы мог вынашивать двойню.
На данный момент следователи направили останки на экспертизу. Предположительно, по данным издания, подозреваемые - 27-летняя ранее судимая женщина и 29-летний мужчина, которые раньше жили в селе.