Школьник нашел останки двух новорожденных в Новосибирской области

Школьник нашел останки двух новорожденных в Новосибирской области
Школьник нашел останки двух новорожденных в Новосибирской области
Сегодня, 13:33КриминалФото: pixabay.com
Скелеты младенцев обнаружили в одном из заброшенных домов, где могла проживать молодая пара.

В селе Шагалово Новосибирской области 13-летний подросток обнаружил скелетированные останки двух новорожденных. Правоохранители назначили экспертизы и начали поверку обстоятельств гибели детей.

Школьник наткнулся на тела младенцев, когда собирал в одном заброшенном доме металлолом. Эту информацию подтвердили в администрации Шагаловского сельсовета. По их информации, дети доношенные – это близнецы, пишет «КП-Новосибирск».

Местные жители села Шагалово не могут предположить, как скелеты оказались в том доме. Также они не знают, кто бы мог вынашивать двойню.

На данный момент следователи направили останки на экспертизу. Предположительно, по данным издания, подозреваемые - 27-летняя ранее судимая женщина и 29-летний мужчина, которые раньше жили в селе.

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