Заведующую колледжем на Алтае задержали за взятки с новосибирского студента

Заведующую колледжем на Алтае задержали за взятки с новосибирского студента
Заведующую колледжем на Алтае задержали за взятки с новосибирского студента
Сегодня, 09:24КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Подозреваемая взяла около 30 тысяч рублей.

Заведующая колледжем на Алтае попалась на взятках от студента из Новосибирска. Как пишет КП-НСК, все произошло в бийском колледже с руководительницей заочного отделения.

Женщина взяла деньги со студента. Ей передали 13 тысяч через посредника, для того, чтобы новосибирца зачислили на заочное отделение. После этого заведующая получила еще 15 тысяч рублей за то, чтобы студент не сдавал экзамены.

Всего преподавательница взяла 28 тысяч рублей. В преступлении она призналась полностью.

В Следственном комитете данную информацию подтвердили. На заведующую техникума возбудили уголовное дело за получение взятки. Сейчас правоохранители проводят комплекс мер, направленных на сбор доказательств по делу.

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