Королева красоты отделалась условкой за мефедрон в Новосибирске

Судья назначил девушке три года лишения свободы условно с испытательным сроком, а также у неё конфисковали мобильный телефон, которым она пользовалась для покупки наркотиков.
Она признала свою вину частично, а также плачевным голосом заявила, что хотела взять меньше наркотиков, но так получилось, что у неё нашли 2,9 грамма мефедрона.
Стоит отметить, что Александра в прошлом году стала лауреатом регионального финала международного конкурса красоты, получив титул Гран-при Miss Fashion Siberia 2021. Сама она тогда рассказывала, что обожает дорогие автомобили и мотоциклы, а вся её семья работает в правоохранительных органах.