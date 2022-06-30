Королева красоты отделалась условкой за мефедрон в Новосибирске

Стоит отметить, что Александра в прошлом году стала лауреатом регионального финала международного конкурса красоты, получив титул Гран-при Miss Fashion Siberia 2021. Сама она тогда рассказывала, что обожает дорогие автомобили и мотоциклы, а вся её семья работает в правоохранительных органах.