Королева красоты отделалась условкой за мефедрон в Новосибирске

Королева красоты отделалась условкой за мефедрон в Новосибирске
Королева красоты отделалась условкой за мефедрон в Новосибирске
Вчера, 20:23КриминалАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Бывшую сотрудницу отдела полиции в Новосибирске, королеву красоты Александру Черемисину приговорили к условному лишению свободы за приобретение и хранение наркотиков мефедрон. Информацию предоставили в Заельцовском районном суде.

Судья назначил девушке три года лишения свободы условно с испытательным сроком, а также у неё конфисковали мобильный телефон, которым она пользовалась для покупки наркотиков.

Она признала свою вину частично, а также плачевным голосом заявила, что хотела взять меньше наркотиков, но так получилось, что у неё нашли 2,9 грамма мефедрона.

Стоит отметить, что Александра в прошлом году стала лауреатом регионального финала международного конкурса красоты, получив титул Гран-при Miss Fashion Siberia 2021. Сама она тогда рассказывала, что обожает дорогие автомобили и мотоциклы, а вся её семья работает в правоохранительных органах.

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