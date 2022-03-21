День работника культуры 2022: какого числа в марте и кого поздравлять

День работника культуры 2022: какого числа в марте и кого поздравлять
День работника культуры 2022: какого числа в марте и кого поздравлять
Сегодня, 13:41КультураЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Mi
В России День работника культуры отмечают 25 марта. По традиции в этот день указом Президента РФ Владимиром Путиным награждают выдающихся людей почетным званием «Заслуженный деятель культуры». История праздника и о том, как его отмечают – узнаете в материале Atas.info.

25 марта 2022 года в России празднуют День работника культуры. Этот день – профессиональный праздник. Он посвящен деятелям культуры и искусства.

С помощью культуры мы можем выразить свои чувства и эмоции. Это становится возможным благодаря работникам этой сферы. Они каждый день дают возможность изучать искусство, смотреть театральные спектакли или же посещать выставки и музеи. Рассказываем, откуда возник этот праздник и какие у него имеются традиции.

Фото:Медиахолдинг1Mi

История возникновения праздника

В Российской Федерации существует множество профессиональных праздников. Например, «День печати», «День театра», «Всемирный день писателя» и даже «Международный День кукольника». Однако есть праздник, который объединяет все творческие профессии – «День работников культуры». Профессионалы в своей деятельности хранят отечественную культуру или же вносят в нее что-то свое – новое.

В 2007 году День культуры утвердили официально. Однако стоит отметить, что во многих регионах страны его отмечают в разные даты. Самое первое упоминание «культурного дня» состоялось еще в 1996 году. В то время журналист и поэт Игорь Герасимов и режиссер Оксана Акацкова, а также жители Московской области и администрация района 14 февраля провели праздник в честь Дня культуры. По тем временам эту дату выбрали случайно.

В 90-е годы президент не издавал никакие указы на формирование этого культурного праздника. Активистами была учреждена премия «Открытое сердце», которой награждались в этот день лучшие работники культуры Наро-Фоминского района Московской области на протяжении 15 лет. Уже после этого, День работника культуры учредил Указ Президента РФ Владимира Путина от 27 августа 2007 года.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Традиции празднования Дня работника культуры

Общая традиция для празднования в данный момент еще не сформирована. Единственное, существует пару небольших деталей, которые объединяют этот день по всей стране.

Целью Дня работника культуры является привлечение внимания к культурному наследию нашей страны. В этот праздник принято благодарить тех, кто вносит в это наследие определенный вклад. Поэтому, в эту знаменательную дату награждают сотрудников сферы культуры.

К примеру, 25 марта в столице России проводится мероприятие, где указом Президента России выдается звание работникам – «Заслуженный деятель культуры». Традиционно на федеральных каналах идет прямая трансляция церемонии. Но это еще не все – по всей стране проходят торжественные вручения правительственных наград и благодарственных грамот.

Так, в 2019 году в Новосибирске наградили сразу несколько почетных деятелей культуры с речью: «За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу благодарность министра культуры Российской Федерации». Тогда Благодарность получили: Сергей Дубровин – директор Новосибирского государственного художественного музея, Анна Недоспасова – артист Новосибирской государственной филармонии, Вениамин Андреенко - член президиума Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров и другие заслуженные работники

Помимо этого, ежегодно 25 марта в честь Дня работника культуры проводятся бесплатные выставки, дни открытых дверей в музеях и библиотеках, литературные вечера и благотворительные концерты в театрах.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Кто празднует День работника культуры в России

Эту дату отмечают все люди, чья деятельность связана с культурными ценностями. Праздник 25 марта создан для представителей творческих профессий, для тех, кто вносит вклад в нашу культуру или бережет ее наследие.

Праздник отмечают сотрудники:

День работника культуры отмечают сотрудники музеев, библиотек, зоопарков, кинотеатров, парков культуры, музыкальных, театральных и цирковых коллективов, организаторов выставок, радиостанций и телевидения.

Это праздник художников и кинематографистов, организаторов концертов и выставок, певцов и писателей, хореографов и композиторов. Но это еще не все – праздник могут отмечать и представители технических профессий, например, сотрудники издательств, типографий, работники музейных фондов и реставраторов.

Также День работника культуры отмечают студенты и преподаватели культурных вузов страны. Традиционное участие принимают и профсоюзы работников культуры, и различные благотворительные фонды.

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