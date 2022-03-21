День работника культуры 2022: какого числа в марте и кого поздравлять

В 2007 году День культуры утвердили официально. Однако стоит отметить, что во многих регионах страны его отмечают в разные даты. Самое первое упоминание «культурного дня» состоялось еще в 1996 году. В то время журналист и поэт Игорь Герасимов и режиссер Оксана Акацкова, а также жители Московской области и администрация района 14 февраля провели праздник в честь Дня культуры. По тем временам эту дату выбрали случайно.