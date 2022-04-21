Группа из Испании выпустила альбом песен новосибирской рокерши Янки Дягилевой

Группа из Испании выпустила альбом песен новосибирской рокерши Янки Дягилевой
Группа из Испании выпустила альбом песен новосибирской рокерши Янки Дягилевой
Сегодня, 14:23КультураФото: yanka.lenin.ru
Песни записали на редком баскском языке.

Кавер-альбом на 14 языках с песнями рок-исполнительницы из Новосибирска Янки Дягилевой выпустила испанская музыкальная группа EGUN BELTZAK («Чёрный день»). Их можно послушать на платформе Bandcamp.com.

Песни новосибирской рокерши Янки Дягилевой музыканты перевели на редкий баскский язык. Альбом артисты записали ещё в феврале в Лондоне.

Сборник, как известно, состоит из каверов на песни известной сибиряки. Всего в альбом вошли 14 песен, включая «Выше ноги от земли», «Особый резон» и «Мы по колено».

Напомним, дом, где проживала Янка Дягилева в Новосибирске, планируют внести в реестр культурного наследия. Изначально его планировали снести.

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