Чем нельзя кормить птиц рассказала орнитолог из Новосибирска

Как хищные птицы голодают из-за глобального потепления, и чем нельзя кормить пернатых рассказала новосибирский орнитолог Елена Шнайдер. Интервью с председателем регионального отделения Союза охраны птиц России Atas.info публикует 1 апреля - в Международный день птиц (International Bird Day).

Елена Павловна, как влияет на птиц глобальное потепление? Я работаю с хищными птицами, которые живут в степной зоне, и у нас абсолютно очевидные изменения, связанные с глобальным потеплением. Гнездовые циклы птиц приурочены к популяциям их основных видов жертв – они садятся на кладку, выращивают птенцов, которые затем встают на крыло – это все за много лет эволюции связано. Птицы выращивают птенцов, когда вокруг много еды. И раньше её было много. В последние годы наблюдаются проблемы в степях, связанные с тем, что в конце июня и июле начались дожди и похолодало. Раньше в это время стояла жара, а степь была сухая и почти без травы – хищникам было очень удобно охотиться на грызунов. Фото: pixabay.com Сейчас происходит следующее: в конце июня, когда молодым соколам нужно учиться охотиться, начинают дожди. Все суслики и мыши, на которых они охотятся - уходят в норы, поэтому начинается огромная проблема. Дожди льют, а в это время у степных орлов маленькие птенчики, а их маме нужно летать за едой, но если она их покинет, то птенцы могут замерзнуть насмерть. Но, все та же главная проблема в бескормице. Когда молодые орлы встают на крыло и начинают охотиться, а в это время в степи уже вырастают огромные травы, что не дают им нормально прокормиться. Мы это наблюдаем примерно с года 2016 – это бьет по популяции хищных птиц. Появились ли в Новосибирской области какие-то южные породы птиц? Орнитолог Елена Шнайдер Фото: Бумеранг Партнер Да, появились. Я не знаю насколько это связано с меняющимся климатом, потому что это наблюдается уже много лет. Например, лет 40 назад Зеленушки не было в Новосибирске вовсе. Вот она дошла до нас, и является обычным видом, который живет и гнездится. После 2010 годов она стала у нас даже зимовать. Сейчас также к нам идут: черный дрозд, синица лазоревка, малиновка, голубь вяхель – это европейские птицы, но они появляются теперь у нас» Чем нельзя кормить городских и хищных птиц? Птиц вообще нельзя кормить жареным, соленым и черным хлебом. Это вредно для метаболизма – начинаются проблемы с печенью, оперением. Очень вредно черным хлебом, потому что он бродит внутри кишечника у птиц – он раздувается, от чего может птица погибнуть. Международный день птиц (International Bird Day) отмечается ежегодно 1 апреля. Он приурочен к началу возвращения птиц с мест зимовок.

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