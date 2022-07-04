Клещи-паразиты закусали жителей Новосибирска - отметка перевалила за 12 тысяч

Клещи-паразиты закусали жителей Новосибирска - отметка перевалила за 12 тысяч
Клещи-паразиты закусали жителей Новосибирска - отметка перевалила за 12 тысяч
4 июля, 13:26ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области клещи покусали 12 тысяч человек

Количество укусов клещом в Новосибирской области продолжает стремительно расти. В 2022 году число перевалило за 12 тысяч (это больше, чем в прошлом году). Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания при губернаторе.

«С нарастающим итогом с укусом обратились за медицинской помощью 12387 человек, что на 11% выше уровня 2021 года. Заболевших лабораторно подтвержденных: клещевой энцефалит – 60 человек, клещевой боррелиоз – 80 человек, что значительно больше 2021 года»,

проинформировал Александр Щербатов.

На прошлой неделе количество зараженных энцефалитом достигло 48 человек, а боррелиозом – 53. По данным главы Минздрава Константина Хальзова, с начала эпидсезона в больницу с клещевым энцефалитом попали 279 человек.

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