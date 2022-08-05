Начало охоты в Новосибирской области перенесли на неопределённый срок

«Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области информирует, что по причине технического сбоя на Едином портале государственных и муниципальных услуг и проведения работ по его восстановлению дата начала приема заявлений на выдачу разрешений на добычу барсука и медведя переносится на более поздний срок»,
говорится в сообщении ведомства, которое цитирует Сиб.фм.
Добавим, что прием заявлений на разрешение охоты начался 3 августа 2022 года. Однако в этот день и произошел технический сбой в работе портала. Тогда специалисты были вынуждены перенести дату старта подачи заявлений на сегодня, 5 августа, но неполадки так и не устранили. В итоге дату и время перенесли на неопределенный срок.
Для справки: за период с августа 2022 года по август 2023 года новосибирским охотникам выделены квоты на добычу 95 особей медведя и 557 особей барсука. Разрешённое время охоты разделится на два периода: с 15 августа по 30 ноября 2022 года, и с 21 марта по 10 июня 2023 года.