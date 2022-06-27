Клещи набросились на новосибирцев в июне 2022: Роспотребнадзор бьет тревогу

Клещи набросились на новосибирцев в июне 2022: Роспотребнадзор бьет тревогу
Клещи набросились на новосибирцев в июне 2022: Роспотребнадзор бьет тревогу
27 июня, 11:21ЭкологияДмитрий ТростниковФото: Сайт управления Роспотребнадзора по Новосибирской областиБольше всего укусов клещей в Бердске, Искитимском и Мошковском районах
Минувшая неделя отмечена «самым большим» числом укусов клещей в Новосибирской области – более 1900. Вдвое больше новосибирцев заболели энцефалитом, чем год назад. «Сложной и напряженной» назвал ситуацию глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона 27 июня.

«Ситуация сложная и напряженная. Зафиксировано 11 233 укуса, что больше, чем в 2021 году на 15%», - сообщил Александр Щербатов. Прошедшая неделя более 1900 покусов показала по его словам «самый большой уровень покусов».

Тревожная статистика и по числу заболевших энцефалитом – лабораторно подтверждены 48 случаев. Год назад было только 24. Боррелиозом заболели 53 человека, год назад Болезнью Лайма, как еще называют клещевой боррелиоз, страдали 24 жителя области.

Примечательно, что число заболевших выросло вдвое, хотя число зараженных клещей осталось почти на прошлогоднем уровне. 1.6% - носители энцефалита, 37 % - боррелиоз (в 2021 году боррелиозных было 32%).

Места, где клещи чаще всего нападают на людей остались теми же: на природе в окрестностях Бердска, в Искитимском и Мошковском районах. Жители мегаполиса тоже страдают от укусов клещей. Особенно в Центральном и Дзержинском районах.

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