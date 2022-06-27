Клещи набросились на новосибирцев в июне 2022: Роспотребнадзор бьет тревогу

Минувшая неделя отмечена «самым большим» числом укусов клещей в Новосибирской области – более 1900. Вдвое больше новосибирцев заболели энцефалитом, чем год назад. «Сложной и напряженной» назвал ситуацию глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона 27 июня.

«Ситуация сложная и напряженная. Зафиксировано 11 233 укуса, что больше, чем в 2021 году на 15%», - сообщил Александр Щербатов. Прошедшая неделя более 1900 покусов показала по его словам «самый большой уровень покусов». Тревожная статистика и по числу заболевших энцефалитом – лабораторно подтверждены 48 случаев. Год назад было только 24. Боррелиозом заболели 53 человека, год назад Болезнью Лайма, как еще называют клещевой боррелиоз, страдали 24 жителя области. В каких районах клещи чаще всего кусают новосибирцев – список июнь 2022 Примечательно, что число заболевших выросло вдвое, хотя число зараженных клещей осталось почти на прошлогоднем уровне. 1.6% - носители энцефалита, 37 % - боррелиоз (в 2021 году боррелиозных было 32%).

Места, где клещи чаще всего нападают на людей остались теми же: на природе в окрестностях Бердска, в Искитимском и Мошковском районах. Жители мегаполиса тоже страдают от укусов клещей. Особенно в Центральном и Дзержинском районах.

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