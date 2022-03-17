Штаб для поставщиков по контролю цен создадут в Новосибирске. Такое заявление сделал президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.
Его сообщение разместили в Телеграм-канале правительства региона. По словам Бурковского, создание штаба позволит контролировать рост стоимости продуктов.
«Чтобы мы понимали, почему поднимаются цены, можно ли их снизить, не делать резких движений, когда ожидать следующего прихода каких-то ключевых продуктов. Чтобы не было иллюзий «вдруг всё пропадет». Конечно, всё будет», — рассказал Владимир Бурковский.
Также стало известно, что к созданию штаба присоединится минпромторг Новосибирской области. Президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, сообщил о работе с российскими фермерами. Предприниматели готовы поставлять ушедшую с рынка продукцию.
Напомним, ранее в Новосибирской области был создан штаб по стабилизации экономики региона. По словам губернатора, решение было принято в связи с тяжелым экономическим положением в стране и вводом санкций со стороны США и ЕС. В задачи новой структуры входит мониторинг потребительского рынка, вопросы федеральной и региональной поддержки бизнеса. Также штаб будет контролировать и эпидемиологическую ситуацию.