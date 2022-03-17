Штаб для поставщиков по контролю цен создадут в Новосибирске

Напомним, ранее в Новосибирской области был создан штаб по стабилизации экономики региона. По словам губернатора, решение было принято в связи с тяжелым экономическим положением в стране и вводом санкций со стороны США и ЕС. В задачи новой структуры входит мониторинг потребительского рынка, вопросы федеральной и региональной поддержки бизнеса. Также штаб будет контролировать и эпидемиологическую ситуацию.