Магазин «Азбука Вкуса» отменит наценку цен на продукты в Новосибирске

Российская сеть магазинов «Азбука Вкуса», работающая в Новосибирске, не планирует завышать цены на продукты питания. Об этом сообщает УФАС.
По данным руководителя ведомства Екатерины Соловьёвой, к инициативе ограничения наценок присоединились «Авоська», «Азбука Вкуса», «Мираторг», «Мясновъ» и другие. Повышение цен не ожидается на овощи, фрукты, мясо, хлеб, молоко, яйца, а также средства личной гигиены.
Напомним, ранее Atas.info сообщал о том, что в Новосибирске в 1,5 раза подорожали женские прокладки. Зарубежные производители подняли цены на средства гигиены на фоне последних событий в мире. Также стало известно, насколько выросли цены в регионе за 10 лет.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов проконтролировать ситуацию на внутреннем рынке. Отследить повышение цен на социально значимые товары и медикаменты.