Депутат Поповцев нарушил условия домашнего ареста в Новосибирске

Депутат Поповцев нарушил условия домашнего ареста в Новосибирске
Депутат Поповцев нарушил условия домашнего ареста в Новосибирске
Сегодня, 15:34ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Чиновник проходит по делу о мошенничестве – его обвиняют в хищении 400 тысяч рублей

Депутат Глеб Поповцев, проходящий по делу о хищении 400 тысяч рублей, несмотря на домашний арест до 16 мая, разгуливал по Новосибирску – это подтвердили в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что Поповцев 31 марта с разрешения следователя пошел в одно из медицинских учреждений города. После посещения было зафиксировано отклонение от маршрута.

Информация о нарушении условия домашнего ареста было передано следователям для принятия процессуального решения.

Напомним, что Поповцев фиктивно взял на работу помощника. Фактически она не выполняла своих обязанностей и не посещала рабочее место. Чиновник перечислял себе на счет ее зарплату - ему удалось похитить более 400 тысяч рублей из бюджета.

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