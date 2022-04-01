Депутат Поповцев нарушил условия домашнего ареста в Новосибирске

Депутат Глеб Поповцев, проходящий по делу о хищении 400 тысяч рублей, несмотря на домашний арест до 16 мая, разгуливал по Новосибирску – это подтвердили в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что Поповцев 31 марта с разрешения следователя пошел в одно из медицинских учреждений города. После посещения было зафиксировано отклонение от маршрута.
Информация о нарушении условия домашнего ареста было передано следователям для принятия процессуального решения.
Напомним, что Поповцев фиктивно взял на работу помощника. Фактически она не выполняла своих обязанностей и не посещала рабочее место. Чиновник перечислял себе на счет ее зарплату - ему удалось похитить более 400 тысяч рублей из бюджета.