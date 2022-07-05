Обыски прошли в новосибирском Минпромторге из-за хищения 78 млн рублей

Обыски прошли в новосибирском Минпромторге из-за хищения 78 млн рублей
Обыски прошли в новосибирском Минпромторге из-за хищения 78 млн рублей
Вчера, 15:54ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Силовики пришли с обысками в Минпромторг Новосибирской области. Это связано с уголовным делом о мошенничестве и растрате 78 миллионов рублей.

Как пишет Сибкрай.ru со ссылкой на собственный источник, фигурантом дела стал руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин. В скором времени его могут заключить под стражу до расследования.

Уточняется, что правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта, в рамках которого создали центр «Мой бизнес». В 2020 году на него выделили свыше 304 млн рублей из казны области и государства. Компанию возглавил Михаил Космынин, который по версии следствия попросил региональный Минпромторг предоставить в аренду помещения, на улице Сибревкома, 9. Там был нужен ремонт, но об этом руководитель умолчал.

На работы в зданиях было потрачено более 63 млн рублей. Кроме того, он несколько раз выписывал себе премию – общая сумма составила 386 000 рублей. В итоге на все дела Космынина ушло 78 млн руб.

Как уточнили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства области, во время обысков сотрудники продолжали работу. Глава ведомства оказывал силовика содействие.

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