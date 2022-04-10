Передвижная заправка в микроавтобусе сгорела ночью в Новосибирске

Передвижная заправка в микроавтобусе сгорела ночью в Новосибирске
Передвижная заправка в микроавтобусе сгорела ночью в Новосибирске
Сегодня, 06:14ПроисшествияФото: АСТ-54
Огонь полностью уничтожил автомобиль.

В Новосибирске загорелась незаконная передвижная заправочная станция. Об этом передают в группе «АСТ-54». Пожар произошел в ночь на 10 апреля в Октябрьском районе на улице Днепрогэсовской.

По словам новосибирцев, сгорел микроавтобус, который торговал топливом. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

Остается неизвестным, находились ли в нем люди. Очевидцы отметили, что незадолго до ЧП к микроавтобусу подвозили топливо.

Напомним, ранее в Новосибирске на подпольной АЗС торговали бензином под видом коньяка. Рядом с нелегальной заправкой находились жилые многоквартирные дома и газовая котельная. Продажа ГСМ в таких местах противоречит нормам безопасности.

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