Передвижная заправка в микроавтобусе сгорела ночью в Новосибирске

В Новосибирске загорелась незаконная передвижная заправочная станция. Об этом передают в группе «АСТ-54». Пожар произошел в ночь на 10 апреля в Октябрьском районе на улице Днепрогэсовской.
По словам новосибирцев, сгорел микроавтобус, который торговал топливом. Огонь полностью уничтожил автомобиль.
Остается неизвестным, находились ли в нем люди. Очевидцы отметили, что незадолго до ЧП к микроавтобусу подвозили топливо.
Напомним, ранее в Новосибирске на подпольной АЗС торговали бензином под видом коньяка. Рядом с нелегальной заправкой находились жилые многоквартирные дома и газовая котельная. Продажа ГСМ в таких местах противоречит нормам безопасности.