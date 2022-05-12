Тело новорожденной девочки нашли на улице в Новосибирске

В Новосибирске в Дзержинском районе была найдена мертвая новорожденная девочка. Следком объяснил, что ее тело нашли еще 6 мая текущего года на улице Профилактическая.
Теперь СУ СК разыскивает причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью ребенка.
Ведомство просит сообщить им любую информацию о причастных злоумышленников, позвонив по номерам 8 (383) 203-57-39, 8 (383) 208-24-14. Звонок можно произвести и в ГУ МВД по региону.
Напомним, на огромной свалке рядом с Гусинобродском шоссе был найден труп ребенка. Свидетели рассказали в социальных сетях, что на место прибыла полиция.