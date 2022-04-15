В Новосибирске ночью сгорел автомобиль Honda

"Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре на улице Невельского. Прибыв на место вызова, было установлено, что горит автомобиль «Хонда-Цивик». Четыре минуты потребовалось на ликвидацию открытого горения. Автомобиль полностью поврежден огнем", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону