В Новосибирске ночью сгорел автомобиль Honda

В Новосибирске ночью сгорел автомобиль Honda
В Новосибирске ночью сгорел автомобиль Honda
Сегодня, 09:40ПроисшествияФото: АСТ-54
Пламя полностью уничтожило машину.

В Новосибирске автомобиль сгорел до тла. Об этом рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях.

Видео:АСТ-54

ЧП произошло ночью 14 апреля в Ленинском районе. На пересечении улицы Невельского и Бетонного проезда вспыхнул легковой автомобиль Honda Civic. Также в баке взорвалось горючее.

«Пламя полностью охватило транспортное средство и в какой-то момент эффектно взорвалось оставшееся в баке горючее», - написали свидетели инцидента.

Машина полностью сгорела посреди улицы. О пострадавших не заявлено. В ГУ МЧС добавили:

"Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре на улице Невельского. Прибыв на место вызова, было установлено, что горит автомобиль «Хонда-Цивик». Четыре минуты потребовалось на ликвидацию открытого горения. Автомобиль полностью поврежден огнем", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону

Напомним, ранее в Новосибирске сгорела передвижная заправка в микроавтобусе. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Очевидцы отметили, что незадолго до ЧП к микроавтобусу подвозили топливо.

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