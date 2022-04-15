В Новосибирске ночью сгорел автомобиль Honda

В Новосибирске автомобиль сгорел до тла. Об этом рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях.
ЧП произошло ночью 14 апреля в Ленинском районе. На пересечении улицы Невельского и Бетонного проезда вспыхнул легковой автомобиль Honda Civic. Также в баке взорвалось горючее.
«Пламя полностью охватило транспортное средство и в какой-то момент эффектно взорвалось оставшееся в баке горючее», - написали свидетели инцидента.
Машина полностью сгорела посреди улицы. О пострадавших не заявлено. В ГУ МЧС добавили:
"Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре на улице Невельского. Прибыв на место вызова, было установлено, что горит автомобиль «Хонда-Цивик». Четыре минуты потребовалось на ликвидацию открытого горения. Автомобиль полностью поврежден огнем", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону
Напомним, ранее в Новосибирске сгорела передвижная заправка в микроавтобусе. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Очевидцы отметили, что незадолго до ЧП к микроавтобусу подвозили топливо.