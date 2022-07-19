Незаконная свалка на Малыгина в Новосибирске горит утром 19 июля

По данным ведомства, пожарным о возгорании сообщили в семь часов утра. Они выехали в Новосибирский район и выяснили, что на полигоне на открытой территории происходит глубинное тление. Запах гари стоял по всему району.
Сейчас на месте продолжают работать пожарные, МЧС и представители власти. Стоит вопрос о выделении спецтехники (трактор, бульдозер).
Ранее жители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалки. Мусорный полигон так крупно разгорелся в Коченевском районе Новосибирской области в прошлые выходные, что запах и густой дым добрался до жителей пригорода.