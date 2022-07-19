Незаконная свалка на Малыгина в Новосибирске горит утром 19 июля

Незаконная свалка на Малыгина в Новосибирске горит утром 19 июля
Незаконная свалка на Малыгина в Новосибирске горит утром 19 июля
Вчера, 11:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Во вторник, 19 июля в Новосибирске загорелась мусорная свалка на улице Малыгина. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожарным о возгорании сообщили в семь часов утра. Они выехали в Новосибирский район и выяснили, что на полигоне на открытой территории происходит глубинное тление. Запах гари стоял по всему району.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные, МЧС и представители власти. Стоит вопрос о выделении спецтехники (трактор, бульдозер).

Ранее жители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалки. Мусорный полигон так крупно разгорелся в Коченевском районе Новосибирской области в прошлые выходные, что запах и густой дым добрался до жителей пригорода.

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