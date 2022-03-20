Сгорела новосибирская птицефабрика: более 700 цыплят погибли в пожаре 19 марта

Сгорела новосибирская птицефабрика: более 700 цыплят погибли в пожаре. Возгорание произошло около 9 часов вечера 19 марта в Искитимском районе. Об этом проинформировали в МЧС.
На станции Евсино загорелся цех по содержанию цыплят. На момент приезда пожарных внутри было сильное задымление. Полностью ликвидировали огонь в 21:59. Спасатели предотвратили распространение пожара на другие строения.
В результате пожара погибли 750 цыплят. Людей внутри здания в этот момент не было. Помогали тушить пожар 7 спецмашин, а также 22 спасателя.
В данный момент сотрудники МЧС разбираются в причинах произошедшего. По предварительной версии внутри цеха произошло замыкание электропровода транспортерной ленты, из-за чего и произошло возгорание.