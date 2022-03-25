Рыбака в возрасте 73 лет насмерть сбил поезд на станции «Обское море» в Новосибирске

Мужчина возвращался с рыбалки, но во время перехода железнодорожных путей его сбил поезд

В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил 73-летнего рыбака на остановке «Обское море». Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Происшествие произошло 24 марта. Мужчина возвращался с рыбалки, переходил железнодорожные пути в небезопасном месте – он шел в сторону остановки, чтобы сесть на электричку, но его сбил грузовой состав. Машинист поезд применял экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Рыбак умер от травм на месте.

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