Водитель на Hyundai сбил девушку на тротуаре и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Водитель на Hyundai сбил девушку на тротуаре и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Водитель на Hyundai сбил девушку на тротуаре и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Сегодня, 04:51ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Пострадавшую доставили в больницу с травмами, а водитель сбежал, бросив свой автомобиль.

В Новосибирске неизвестный сбил девушку на автомобиле Hyundai и скрылся с места ДТП. Об этом передают в ГИБДД.

Авария произошла 27 марта в Калининском районе. На улице Курчатова на автомобиле Hyundai ехал неизвестный водитель. В один момент у дома №3 он столкнулся с попутной машиной Hyundai, которой управлял автомобилист 1963 года рождения.

Столкновение произошло перед пешеходным переходом. После этого виновник ДТП выехал на тротуар, где сбил пешехода. Затем водитель убежал с места аварии, бросив свой автомобиль.

В результате ДТП пострадала девушка 2005 года рождения. Ее доставили в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Также специалисты устанавливают личность сбежавшего водителя.

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