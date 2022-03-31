ДТП с девятью автомобилями произошло на Северном обходе Новосибирска

ДТП с девятью автомобилями произошло на Северном обходе Новосибирска
ДТП с девятью автомобилями произошло на Северном обходе Новосибирска
Сегодня, 07:31ПроисшествияФото: АСТ-54
Пострадавших несколько: пассажир и водитель "ГАЗели".

В Новосибирской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщают в ГИБДД по региону.

Авария случилась 31 марта на Северном обходе Новосибирска. Там столкнулись не менее девяти автомобилей. Уточняется, что грузовик MAN врезался в автомобиль «ГАЗель», который ранее столкнулся с отбойником.

После наезда, все остальные машины, которые двигались по цепочке за большегрузом, попали в массовое ДТП. В данный момент точное количество попавших в аварию автомобилей неизвестно.

Известно, что после ЧП за медицинской помощью обратились два человека: водитель и пассажир «ГАЗели». Какие именно они получили травмы – уточняется.

Напомним, ранее водитель фуры потерял сознание и столкнулся с легковушками в Новосибирске. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Врачи оказывали помощь потерявшему сознание водителю большегруза. На место выезжали спасатели МАСС и бригада скорой помощи.

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