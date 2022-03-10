Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 10 марта 2022

Вооруженные силы РФ вместе с войсками ДНР и ЛНР к утру 10 марта заняли еще ряд населенных пунктов. Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие срочники попали в плен к украинскому нацбатальону.

О нескольких фактах присутствия солдат-срочников в подразделениях войск РФ, участвующих в спецоперации на Украине было сообщено на вечернем брифинге Минобороны 9 марта. Военнослужащих срочной службы уже выводят на территорию России и предпринимаются меры по недопущению попадания срочников в районы боевых действий. Однако есть факт, когда срочников взяли в плен на территории Украины. «На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Части народной милиции ДНР продвинулись в Мариуполе за сутки более одного км. Населенные пункты Красная поляна и Степное взяты под контроль Вооруженными силами РФ. Тошковку и Грачево взяли подразделения ЛНР. Сигнальное, Еленов, Тарамчук и Трудовое заняты милицией ДНР. Минобороны сообщило о потерях украинских ВВС. До начала спецоперации 250 боевых самолетов и вертолётов насчитывали ВВС Украины. В воздухе уничтожено 89 самолетов противника и 57 вертолетов. 90% военных аэродромов выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков высокого класса в строю практически не осталось. Часть самолетов ВСУ отправлена в Румынию и в боях не участвует. Информацию о воздушной обстановке украинские ВВС получают от самолетов Е-3А системы «АВАКС-НАТО», которые ведут дежурство в Польше. С начала спецоперации уничтожены 953 танка и бронемашины , 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. За минувшие сутки уничтожены 4 склада боеприпасов и горючего, 6 зенитно-ракетных комплексов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter