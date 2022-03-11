Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 11 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 11 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 11 марта 2022
Сегодня, 05:56ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Что произошло в больнице №3 Мариуполя: провокация нацбатальона «Азов», а не удар российской авиации. Об этом сообщило Минобороны РФ. Также появилась информация о продвижении войск РФ, ДНР и ЛНР за минувший день.

Город Волноваха взят под контроль войсками ДНР. Продвижение войск составило 6 км. Заняты Ольгинка, Зеленый Гай.

Части Вооруженных Сил РФ, наступали, продвинулись на 17 км и вышли на рубеж Петровское- Евгеновка-Октябрьсоке. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Сбито три вертолета Ми-24, 8 беспилотников, из них пять «Байрактар ТБ-2». Такие данные были озвучены на брифинге Минобороны РФ утром 11 марта.

На вечернем брифинге 10 марта, рассказывая о взрывах на территории больницы №3, в блокированном городе Мариуполе, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что 9 марта ВС России соблюдали «режим тишины» и ударов по целям на земле авиация не наносила.

«Якобы имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории.

Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей. Заглубленного подземного и еще одного небольшой мощности, направленного в корпус больницы.

Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, ничего бы не оставил от внешних стен здания», - сообщил Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ больница №3 не выполняет медицинских функций, а ее здание превращено в опорный пункт нацбатальона «Азов». Националисты зажаты в Мариуполе в кольцо.

В Мариуполе бойцы Народной милиции ДНР продвинулись на один километр на севере города.

В тот же день начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о военно-биологических исследований США в лабораториях на территории Украины.

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