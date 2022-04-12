Губернатору Новосибирской области дали право увольнять мэров

Губернатору Новосибирской области дали право увольнять мэров
Губернатору Новосибирской области дали право увольнять мэров
Сегодня, 06:29ПолитикаФото: пресс-служба мэрии Новосибирска
Власти одобрили поправки в Устав региона.

Главу Новосибирской области наделят правом увольнять мэров с поста за недостижение показателей. Поправки в Устав региона рассмотрели на заседании правительства 11 апреля.

Согласно законопроекту, губернатор Андрей Травников входит в систему исполнительных органов власти и занимает госдолжность. Поэтому областное правительство может менять механизм снятия мэров с поста.

Также поправки указывают, что глава региона может занимать свой пост более двух сроков подряд. Его увольнение при этом на этот период исключается.

Кроме того, губернатор сможет вносить предупреждения и выговоры мэру за неисполнение обязанностей. Если и после этого работы не будут выполнены, градоначальника могут уволить.

Инициативу об отставке главы муниципального образования губернатор Новосибирской области сможет вносить на рассмотрение представителям мэрии. Причины увольнения - систематическое недостижение показателей деятельности.

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