Мэр Новосибирска отказался комментировать обыск у своего заместителя Скатова

В пятницу, 15 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил журналистам, что у него нет комментариев по поводу следственных действий в отношении своего заместителя, вице-мэра Артема Скатова.
"Пока комментировать не могу, у меня нет информации", - сообщил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с представителями СМИ. Анатоли Локоть посоветовал обращаться за комментариями в органы следствия.
Обыски у вице-мэра Новосибирска, коммуниста Артема Скатова прошли утром 15 июля, предположительно, они связаны с уголовным делом о клевете, возбужденному по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Скатов называет происходящее провокацией с целью давления на команду мэра Анатолия Локтя.