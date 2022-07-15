Мэр Новосибирска отказался комментировать обыск у своего заместителя Скатова

Мэр Новосибирска отказался комментировать обыск у своего заместителя Скатова
Мэр Новосибирска отказался комментировать обыск у своего заместителя Скатова
Вчера, 14:05ПолитикаФото: Артем ШершневАртем Скатов называет уголовное дело политическим заказом
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не может прокомментировать обыск у вице-мэра Артема Скатова. Глава муниципалитета посоветовал задавать вопросы силовым органам

В пятницу, 15 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил журналистам, что у него нет комментариев по поводу следственных действий в отношении своего заместителя, вице-мэра Артема Скатова.

"Пока комментировать не могу, у меня нет информации", - сообщил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с представителями СМИ. Анатоли Локоть посоветовал обращаться за комментариями в органы следствия.

Обыски у вице-мэра Новосибирска, коммуниста Артема Скатова прошли утром 15 июля, предположительно, они связаны с уголовным делом о клевете, возбужденному по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Скатов называет происходящее провокацией с целью давления на команду мэра Анатолия Локтя.

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