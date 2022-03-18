«Армия полна решимости бить их до конца» - депутат Панферов об окончании спецоперации

Я в первую очередь верю в уничтожение противника. А после этого в договоренности с теми, кто действительно может навести порядок в этой стране. Нет ничего хуже для вооруженных сил, когда их останавливают на полпути. Это очень влияет на моральный дух. Хотя я понимаю: сопротивление очень сильное, мы несем потери. Но я надеюсь на то, что Владимир Владимирович Путин с генералитетом РФ, с министерством иностранных дел, ориентируясь в ситуации, которая складывается в Украине и на театре военных действий примет единственно правильное решение.