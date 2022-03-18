«Армия полна решимости бить их до конца» - депутат Панферов об окончании спецоперации

Андрей Борисович, когда закончится спецоперация на Украине? Ваше мнение?
Думаю, не раньше конца апреля. И это оптимистичный прогноз.
Есть ли надежда на переговоры: что будет найден компромисс и боевые действия закончатся раньше?
В любом случае переговоры надо вести. Но Украина не вольна принимать решения. Как скажут американцы – так и будет. Они ведь нас втягивали в этот конфликт не просто так. Им надо, чтобы у России надолго образовался такой «нарыв». Поэтому они всячески будут саботировать примирение под любым предлогом. Будет искусственная затяжка этого процесса.
Власти США будут подталкивать Украину сопротивляться и вести боевые действия?
Да. Воевать, сопротивляться, создавать партизанские отряды. Тянуть время, обещать, уходить. Затягивание конфликта они будут позиционировать, как неумение российских военных проводить эту операцию. Думаю, задача у них, кроме всего остального (мало кто об этом говорит): они хотят и президента Путина скомпрометировать. Видят, что Путин проявляет волю, проявляет решимость. И они будут стараться нанести ему урон, моральный и репутационный. Доходит до прямых оскорблений.
16 марта Владимир Путин в своем выступлении сказал, что у России нет цели «оккупировать» Украину. И рассказал, что властям Украины в начале операции по разным каналам давали понять, что кровопролития можно избежать, если они выведут войска из Донбасса. Может ли операция закончиться, если такое предложение будет воспринято?
В любом случае добивать их надо. То, что на Украине произошло нацистско-бендеровское возрождение уходит корнями из 50-х годов. Бендеровцам объявили амнистию по команде Хрущова. Они вернулись, и воспитали своих детей. А те – своих.
Днем ранее президент Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО невозможно - а это одно из условий России. Может это быть знаком украинского президента о готовности договариваться на переговорах?
Вполне возможно, что Владимир Мединский (Руководитель делегации России на переговорах с Украиной. Прим.ред.) сумел склонить к предварительным решениям украинскую верхушку. Но когда они говорят, что в НАТО не войдут – это не значит, что на территории Украины не возникнет вновь очаг напряженности. Через какое-то время опять будут создаваться предпосылки, чтобы будоражить ситуацию на границах с Россией.
На мой взгляд, важным этапом этого исторического периода должно стать логическое завершение специальной операции. На каком рубеже остановятся войска – это дальше будут решать политики. Если договоренности не будет, а Зеленскому дальше будут обещать корабли, самолеты, танки, ракеты – надо просто поднимать флаг РФ над Киевом. И на этом дело заканчивать. А потом говорить с точки зрения победивших в спецоперации вооруженных сил нашей страны.
А возможен вариант, когда достигнут компромисса на переговорах, и войска будут отведены?
Возможен. Аналитики просчитывают все за и против. На данный момент Россия будет решать: что нам выгоднее, а что – нет. Поэтому операция будет остановлена только в том случае, когда будет достигнут максимальный эффект. И Россия добьется максимальных преференций. Посмотрим…
Мне звонят сослуживцы. Решимость военных – лупить их до конца! Когда армия полна решимости - это много значит.
Владимир Мединский говорил, что обсуждается нейтральный статус Украины по образцу Швеции или Австрии. Это возможно?
Что-то я сомневаюсь. Учитывая националистические настроения в украинском обществе, количество этих реакционеров – я не думаю, что Зеленскому дадут объявить Украину нейтральной. У них целое поколение готовилось к войне: здоровые, сытые, молодые нацисты. Даже если президент Зеленский решит согласиться - они ему не будут подчиняться.
Вы больше верите в армию, чем в дипломатию?
Я в первую очередь верю в уничтожение противника. А после этого в договоренности с теми, кто действительно может навести порядок в этой стране. Нет ничего хуже для вооруженных сил, когда их останавливают на полпути. Это очень влияет на моральный дух. Хотя я понимаю: сопротивление очень сильное, мы несем потери. Но я надеюсь на то, что Владимир Владимирович Путин с генералитетом РФ, с министерством иностранных дел, ориентируясь в ситуации, которая складывается в Украине и на театре военных действий примет единственно правильное решение.
Андрей Панфёров – первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области. Участник боевых действий в Афганистане, Нагорном Карабахе, и Чечне. Кавалер трёх боевых орденов Красной Звезды, ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, а также ордена Республики Афганистан «За храбрость». Дважды представлялся к званию Героя России.