Когда закончится спецоперация на Украине: оценки и заявления, прозвучавшие к 18 марта

Когда и как завершится военная спецоперация на Украине: в результате компромисса на переговорах, или после полного выполнения условий России? Atas.info проследил логику высказываний персон, влияющих на события, о путях завершения конфликта и возможности мирного договора.

В оценке хода мирных переговоров России и Украины в последние дни зазвучали высказывания о движении компромиссу по отдельным вопросам. Некоторые оптимистичные оценки позже дезавуируются, но внимание к переговорам подчеркивает их значимость. Успешный результат переговоров рассматривается заинтересованными сторонами, как один из возможных сценариев развития событий. 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что «в ближайшее время этот конфликт - операция России - закончится миром». При этом Лукашенко предупредил, что если Киев не подпишет мирный договор с Россией, то потом придется подписать акт о капитуляции, сообщает РИА Новости. Фото: Кадр из видео Минобороны РФ О мирном договоре и возможности встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, говорил в тот же день руководитель делегации Украины на переговорах Михаил Подоляк. «Как только договор будет завершен, мы приступим к организации встречи», - цитирует слова Подоляка РИА Новости. И советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял 15 марта, что Москва и Киев могут «выйти на мирное соглашение» к маю, или еще быстрее. Гораздо более значимы высказывания президентов России и Украины. 15 марта президент Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО невозможно - а это одно из условий России. Такое заявление украинского президента выглядит, как знак готовности договариваться. Фото: kremlin.ru 16 марта Президент РФ Владимир Путин сказал весьма значимые слова. «Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели». Путин подчеркнул, что украинским властям были сделаны предложения отвести войска с территории Донбасса, но они не прислушались. Такие знаковые слова из уст Путина, наверняка будут учтены в ходе переговоров двух делегаций. Напомним, что ранее Владимир Путин сформулировал жесткие условия России. «Урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», - сказал Путин ранее президенту Франции Эмманюэлю Макрону. После «разочаровывающих», по оценке Владимира Мединского, первых раундов на переговорах начала обсуждаться конкретика. Владимир Мединский сообщил, что обсуждается нейтральный статус Украины по образцу Швеции или Австрии. Прогресс в переговорах наметился после трех недель военных действий, в ходе которых ВС РФ и войска ДНР и ЛНР глубоко продвинулись вглубь территории Украины, а военная инфраструктура страны была значительно разрушена. Владимир Мединский Фото: Медиахолдинг1Mi Но российские официальные лица оценивают ситуацию сдержанно. Кремль не называет срок окончания специальной военной операции по защите Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта. Также Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин изначально дал военным указание воздержаться от штурма крупных городов на Украине. Потому что боевые действия в густонаселенных районах приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И после трех недель спецоперации ВС России не начали штурмовать крупные блокированные города Киев и Харьков. Есть еще и такой фактор, как настроение в боевых частях. «Мне звонят сослуживцы. Решимость военных – лупить их до конца! Когда армия полна решимости - это много значит. Нет ничего хуже для вооруженных сил, когда их останавливают на полпути. Это очень влияет на моральный дух», - рассказал Atas.info ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Фото: Фото со страницы Андрея Панферова "ВКонтакте" При этом новосибирский депутат уверен, что в нынешней ситуации Россия может диктовать свои условия на переговорах. «Я надеюсь, что Владимир Владимирович Путин с генералитетом РФ, с министерством иностранных дел, ориентируясь в ситуации, которая складывается в Украине и на театре военных действий примет единственно правильное решение», - считает Андрей Панферов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter