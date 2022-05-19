Волна обысков прокатилась по Новосибирску

Первый обыск прошел утром у депутата горсовета Антона Картавина. Его коллега Хильга Пирогова утверждает, что это связано с делом запрещенной в РФ ФБК*. После этого его увезли на допрос, но пока в качестве свидетеля.
Силовики также нагрянули с обыском в жилье помощницы депутата горсовета Сергея Бойко Елены Носковец. А позже с таким же визитом пришли к брату и теще самого Бойко, а сам он находится за границей – он подтвердил информацию.
Самый последний обыск прошел у родителей бывшей волонтерки штаба Навального* Полины Голобоковой, несмотря на то, что сама она находится за границей, сообщает ряд Telegram-каналов.
*ФБК признан в РФ экстремистским и НКО-иноагентом, его деятельность запрещена.
*Штабы Навального признаны в РФ экстремистской организацией, их деятельность запрещена.