Волна обысков прокатилась по Новосибирску

Волна обысков прокатилась по Новосибирску
Волна обысков прокатилась по Новосибирску
19 мая, 16:17ПолитикаПолина СимаковаФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске 19 мая прошла череда обысков полиции в квартирах представителей власти, которые связаны с делом ФБК*.

Первый обыск прошел утром у депутата горсовета Антона Картавина. Его коллега Хильга Пирогова утверждает, что это связано с делом запрещенной в РФ ФБК*. После этого его увезли на допрос, но пока в качестве свидетеля.

Силовики также нагрянули с обыском в жилье помощницы депутата горсовета Сергея Бойко Елены Носковец. А позже с таким же визитом пришли к брату и теще самого Бойко, а сам он находится за границей – он подтвердил информацию.

Самый последний обыск прошел у родителей бывшей волонтерки штаба Навального* Полины Голобоковой, несмотря на то, что сама она находится за границей, сообщает ряд Telegram-каналов.

*ФБК признан в РФ экстремистским и НКО-иноагентом, его деятельность запрещена.

*Штабы Навального признаны в РФ экстремистской организацией, их деятельность запрещена.

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