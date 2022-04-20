«Постоянно что-то мешает»: губернатор устроил разнос мэру Новосибирска Локтю за пыль

«Постоянно что-то мешает»: губернатор устроил разнос мэру Новосибирска Локтю за пыль
«Постоянно что-то мешает»: губернатор устроил разнос мэру Новосибирска Локтю за пыль
Сегодня, 10:55ПолитикаФото: телеканал ОТС

Губернатор Травников жестко раскритиковал мэра Локтя за пыль в Новосибирске

Глава региона посоветовал мэру Анатолию Локтю обратится к специалисту либо начать работать.

Губернатор Новосибирской области раскритиковал мэра Анатолия Локтя за высказывание о том, что причиной пыли в городе является стройка четвертого моста. Андрей Травников посоветовал градоначальнику обратиться к специалисту в прямом эфире телеканала ОТС 20 апреля 2022 года.

Глава региона Травников заявил, что мэр всегда находит какие-то трудности. Речь идет о недавнем оправдании Локтем запыленности города строительством четвертого моста через Обь и ремонтом дамбы.

«Ему постоянно что-то мешает, и уже давно. Хочется уже пошутить и сказать, если бы речь шла о балете, что к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Но на самом деле уже не смешно», - сказал губернатор Новосибирской области.

Андрей Травников добавил, что ему уже неловко комментировать подобные речи чиновников о хозяйственных вопросах. Город нужно приводить в порядок, мэру взяться за работу, а не искать причину.

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