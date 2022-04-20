«Постоянно что-то мешает»: губернатор устроил разнос мэру Новосибирска Локтю за пыль

«Ему постоянно что-то мешает, и уже давно. Хочется уже пошутить и сказать, если бы речь шла о балете, что к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Но на самом деле уже не смешно», - сказал губернатор Новосибирской области.